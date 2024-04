Ekipi i OBSH-së arrin në spitalin e shkatërruar të Gazës – sjellin pamje që tregojnë shkatërrimin atje

Një ekip nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka arritur në spitalin al Shifa në veri të Gazës.

Objekti, i cili nuk funksionon më, dikur ishte spitali më i madh në Rripin e Gazës.

Duke pretenduar se militantët e Hamasit dhe Xhihadit Islamik ishin të pranishëm brenda, trupat dhe aeroplanët izraelitë filluan një operacion që kulmoi me rrethimin dhe pushtimin e al Shifa në fillim të këtij viti.

.@WHO and partners managed to reach Al-Shifa — once the backbone of the health system in #Gaza, which is now an empty shell with human graves after the latest siege. The team witnessed at least five dead bodies during the mission.

Most of the buildings in the hospital complex… pic.twitter.com/jSKVfZkR5f

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 6, 2024