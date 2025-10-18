Ekipet palestineze kërkojnë trupat e pengjeve izraelite në Khan Younis pas armëpushimit

Ekipet palestineze kërkojnë trupat e pengjeve izraelite në Khan Younis pas armëpushimit

Ekipet palestineze kryen punime gërmimi në qytetin Khan Younis në Rripin e Gazës për të kërkuar trupat e pengjeve izraelite që u vranë gjatë sulmeve të fundit, raporton Anadolu.

Operacioni i gërmimit u krye duke përdorur automjete ndërtimi, me personel të armatosur që siguronte zonën përreth.

Faza e parë e marrëveshjes së armëpushimit dhe shkëmbimit të të burgosurve, bazuar në një plan të presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të ndaluar luftën në Gaza, hyri në fuqi më 10 tetor.

Sipas marrëveshjes, Hamasi liroi 20 pengje të gjallë izraelitë dhe dorëzoi trupat e 10 të tjerëve nga gjithsej 28, shumica e të cilëve ishin izraelitë.

Në këmbim, Izraeli liroi 250 palestinezë që vuanin dënime me burgim të përjetshëm dhe 1.718 të paraburgosur që u arrestuan në Gaza pas 8 tetorit të vitit 2023. Më shumë se 10 mijë palestinezë mbeten të burgosur në Izrael.

Hamasi tha se gjetja e trupave të mbetur mund të marrë kohë pasi “disa u varrosën në tunele të shkatërruara nga pushtimi, ndërsa të tjerë mbeten nën rrënojat e ndërtesave të bombarduara dhe të shkatërruara”.

“E njëjta ushtri pushtuese naziste që vrau këta pengje është ajo që është përgjegjëse për varrosjen e tyre nën rrënoja”, tha grupi, duke theksuar se tashmë i ka dorëzuar të gjitha trupat që ka mundur t’i gjejë.

Grupi palestinez gjithashtu akuzoi kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu, për “zvarritje dhe dështim në përmbushjen e angazhimeve”, duke shtuar se kërcënimet e tij për të vonuar rihapjen e pikës së kalimit Rafah dhe për të kufizuar ndihmën humanitare pasqyrojnë “qasjen e qeverisë së tij fashiste për ndëshkimin e civilëve të Gazës dhe shfrytëzimin e dosjes humanitare për përfitime politike”.

MARKETING

Të ngjajshme

Incidentet në kufi, Pakistani dhe Afganistani zhvillojnë bisedime pas sulmeve të fundit

Incidentet në kufi, Pakistani dhe Afganistani zhvillojnë bisedime pas sulmeve të fundit

Pamjet ajrore tregojnë shkatërrime të gjera në Gaza pas armëpushimit

Pamjet ajrore tregojnë shkatërrime të gjera në Gaza pas armëpushimit

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa pengesa të mëdha

Trafiku në rrugët shtetërore po zhvillohet pa pengesa të mëdha

Kumanova me më shumë votues 94 041, Llozova me më pak 1905, do të votohet në 3474 vendvotime

Kumanova me më shumë votues 94 041, Llozova me më pak 1905, do të votohet në 3474 vendvotime

“Lufta” e tarifave tregtare, Kina kërkon rifillimin e shpejtë të negociatave me SHBA-të

“Lufta” e tarifave tregtare, Kina kërkon rifillimin e shpejtë të negociatave me SHBA-të

Australia ndalon mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç

Australia ndalon mediat sociale për fëmijët nën 16 vjeç