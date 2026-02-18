Ekipet e shpëtimit kërkojnë nëntë skiatorë të zhdukur pas ortekut në Kaliforni
Nëntë skitarë malorë janë zhdukur pas një lavine në rajonin e Lake Tahoe të Kalifornisë të martën, sipas autoriteteve.
Gjithashtu, gjashtë të tjerë janë shpëtuar pasi mbetën të bllokuar, njoftoi Zyra e Sherifit të Qarkut Nevada.
Lavinia u raportua rreth orës 11:30 PST (19:30 GMT) në zonën e Castle Peak, pranë qytetit Truckee, sipas zyrtarëve. Kushtet e motit mbeten të rrezikshme, me një probabilitet të lartë për lavina të mëtejshme.
“Ekipet e shpëtimit të specializuara me ski” janë dërguar nga dy stacione afër vendngjarjes, tha sherifi. Gjashtë të mbijetuarit e njohur janë “udhëzuar të qëndrojnë sa më mirë që të mundin në kushtet ekzistuese”, shtoi ai, raporton BBC, transmeton Sinjali.
Fillimisht u raportua se një grup prej 16 personash – katër guida dhe 12 klientë – ishte përfshirë, megjithatë ky numër më vonë u zvogëlua në 15.
“Gjashtë skitarët që fillimisht u raportuan si të mbijetuar janë shpëtuar me sukses mbrëmjen e sotme,” shkroi zyra e sherifit në Facebook vonë të martën. Dy nga gjashtë të shpëtuarit u transportuan në spital.
Ekspertë nga Boreal Mountain Ski Resort dhe Alder Creek Adventure Center gjithashtu po përpiqen të arrijnë vendin e ngjarjes.
Një deklaratë e mëparshme e zyrës së sherifit tha se 46 përgjegjës të emergjencës janë angazhuar në operacionin e shpëtimit.
Qendra e Lavinave e Sierra-s shkroi në parashikim: “Lavinat e mëdha pritet të ndodhin të martën, të martën natën dhe të paktën deri në mëngjesin e hershëm të mërkurës në terrenet malore.”
Qendra e lavinave e vlerësoi rrezikun si “të lartë” – katër nga pesë në shkallën e rrezikut.
“Udhëtimi në, pranë ose nën terrene të lavinave nuk rekomandohet sot. Një cikël i gjerë i lavinave natyrore pritet gjatë 24 orëve të ardhshme,” tha qendra. “Lavinat e mëdha mund të rrëshqasin edhe nëpër zona me pemë.”
Lavinia që bllokoi skitarët u vlerësua si D2.5 në një shkallë nga D1 deri në D5, tha parashikuesi i Qendrës së Lavinave, Steve Reynaud, për mediat lokale. Lavinat D2 mund të lëndojnë, mbulojnë ose vrasin njerëz, sipas avalanche.org.