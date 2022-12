Ekip të ri operativ për kërcënime hibride, paralajmëruan nga Qeveria

Këshilli për koordinim të komunitetit të sigurisë dhe intelegjencës në takimin që u zhvillua gjatë ditë ssë sotme, kanë konstatuar se gjendja e sigurisë në shtet është stabile dhe nuk ka ndonjë kanosje reale ndaj sigurisë së qytetarëve.

Në takim është sjellë vendim që të formohet ekip operativ për sajber siguri dhe kanosje hibride.

“Komuniteti i sigurisë dhe inteligjencës është në komunikim dhe koordinim të përditshëm të ndërsjellë, si dhe me partnerët ndërkombëtar nga sektori i sigurisë me të cilët punojnë në këmbim të informatave dhe përvojave në ballafaqimin me kanosjet hibride”, njoftuan nga Qeveria pas seancës së tretë të Këshillit për koordinim të komunitetit të sigurisë dhe inteligjencës, i kryesuar nga kryeministri Dimitar Kovaçevski.

Me ekipin operativ për sajber siguri dhe kanosje hibride do të kryesojë Byroja për Siguri Publike në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme.