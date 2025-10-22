Ejup Abazi: Jam i kënaqur nga rezultati, tani është koha për ndryshim në Studeniçan

Ejup Abazi: Jam i kënaqur nga rezultati, tani është koha për ndryshim në Studeniçan

Kandidati i AKI-së, për komunën e Studeniçanit, Ejup Abazi, në emisionin “Debat në Shenja” tha se ata janë të kënaqur nga rezultati i arritur në raundin e parë duke shtuar se ky rezultat është arritur me një përpjekje të madhe.
“Është arritur me djers, pa përdorur asnjë formë të pushtetit në komunë e Studeniçanit. Ky rezultat është falë besimit që popullata në komunën e Studeniçanit ka pa tek ne, ka pa se duhet të bëj një ndryshim dhe atij ndryshimi mund t’i prijë unë”, tha Abazi.
Ai tha se ata kanë garuar që të fitojnë që në raundin e parë por beteja ka qenë shumë e rëndë, ngase kanë qenë tre forca dhe ishte pothuajse e pamundur që të fitohen zgjedhjet në raundin e parë.

MARKETING

Të ngjajshme

Mickoski: Mbretëria e Bashkuar mbështet vendet e Ballkanit Perëndimor

Mickoski: Mbretëria e Bashkuar mbështet vendet e Ballkanit Perëndimor

Begaj pret komandantin e KFOR-it, vlerëson kontributin e Turqisë në drejtimin e misionit në Kosovë

Begaj pret komandantin e KFOR-it, vlerëson kontributin e Turqisë në drejtimin e misionit në Kosovë

Tragjedi në Kanada: Shqiptarja 29-vjeçare vritet nga bashkëshorti, autori ekzekutohet nga policia

Tragjedi në Kanada: Shqiptarja 29-vjeçare vritet nga bashkëshorti, autori ekzekutohet nga policia

Ramadani: Rezultati ndërmjet AKI-së dhe VLEN-it është 20 me 15

Ramadani: Rezultati ndërmjet AKI-së dhe VLEN-it është 20 me 15

Mexhiti: Sot ndjej më shumë se kurrë se Çairi ka një ekip që nuk dorëzohet, që punon dhe që fiton bashkë

Mexhiti: Sot ndjej më shumë se kurrë se Çairi ka një ekip që nuk dorëzohet, që punon dhe që fiton bashkë

Abazi u kujton qytetarëve të Studeniçanit prioritet e programit të tij për katër vitet e ardhshme

Abazi u kujton qytetarëve të Studeniçanit prioritet e programit të tij për katër vitet e ardhshme