Egjipti zotohet për “çdo lloj mbështetjeje” për Arabinë Saudite pas sulmeve të grupit Huthi
Egjipti është i gatshëm t’i ofrojë Arabisë Saudite “çdo lloj mbështetje”, pasi mbretëria përballet me sulme të intensifikuara nga Huthit, tha sot ministri i Jashtëm Badr Abdelatty, transmeton Anadolu.
“Çfarëdo që të kërkohet nga sauditët, sigurisht që ne do të përgjigjemi”, tha Abdelatty për televizionin Bloomberg kur u pyet nëse Egjipti mund të sigurojë mbështetje ushtarake për Arabinë Saudite.
“Pa asnjë rezervë, ne ofrojmë të gjitha llojet e mbështetjes”, shtoi ai në një intervistë në margjinat e takimeve vjetore të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Bangkok më 12-18 tetor.
Abdelatty tha se Egjipti po konsideron seriozisht t’i bashkohet Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, e cila aktualisht bashkon Arabinë Saudite, Turqinë dhe Pakistanin.
“Çështja është nën shqyrtim serioz nga pala egjiptiane”, shtoi ai. Pakti u nënshkrua në Mekë më 7 gusht nga princi saudit i kurorës Mohammed bin Salman, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri pakistanez Shehbaz Sharif.
Ai parashikon që një sulm i armatosur kundër njërit prej tre vendeve do të konsiderohet si sulm kundër të gjithëve. Turqia ka thënë se marrëveshja ka natyrë mbrojtëse, nuk synon asnjë vend dhe është e hapur ndaj vendeve të tjera mike.
Më 5 tetor, aleanca ra dakord të zbatojë “menjëherë” angazhimet e saj të mbrojtjes kolektive pas përshkallëzimit të sulmeve të Huthive kundër Arabisë Saudite dhe të marrë masa për “vendosjen e shpejtë” të forcave dhe aftësive ushtarake të dakorduara në mbretëri.
Komentet e ministrit Abdelatty vijnë pas një përshkallëzimi të ashpër në sulmet me raketa dhe me dronë nga Huthi-të në aeroportet saudite dhe objektet e tjera.
Turqia, Egjipti, Pakistani dhe Arabia Saudite lëshuan deklaratë të përbashkët të dielën duke dënuar sulmet dhe duke rikonfirmuar mbështetjen për masat legjitime të Riadit për t’i kundërshtuar dhe penguar ato. Deklarata pasoi një sulm të Huthive në aeroportin ndërkombëtar “Mbreti Khalid” në Riad që vrau 13 persona dhe plagosi 309 të tjerë.
Në shtator, Kajro tha se siguria kombëtare egjiptiane dhe saudite janë “të ndërlidhura dhe të pandashme” ndërsa paralajmëroi se sulmet e vazhdueshme të Huthi-ve rrezikonin të nxisnin tensione më të gjera rajonale.
Jemeni është përfshirë në konflikt që kur Huthit pushtuan kryeqytetin Sana dhe disa provinca në shtator 2014, duke bërë që një koalicion i udhëhequr nga Arabia Saudite të ndërhynte në mars 2015 në mbështetje të qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit.