Egjipti premton “të gjitha format e mbështetjes” për mbrojtjen e Arabisë Saudite mes sulmeve të Huthive
Këshilli Kombëtar i Mbrojtjes i Egjiptit ka premtuar se do t’i ofrojë Arabisë Saudite “të gjitha format e nevojshme dhe të mundshme të mbështetjes” për mbrojtjen e sigurisë dhe stabilitetit të saj, mes përshkallëzimit të sulmeve të Huthive ndaj mbretërisë saudite, transmeton Anadolu.
Shërbimi Shtetëror Informativ i Egjiptit (SIS) njoftoi se këshilli, i kryesuar nga presidenti Abdel Fattah al-Sisi në pallatin presidencial në Kajro, shqyrtoi zhvillimet e “rrezikshme” rajonale, veçanërisht përshkallëzimin e sulmeve ndaj Arabisë Saudite.
Këshilli shpalli “solidaritetin e plotë” të Egjiptit me Arabinë Saudite, duke iu referuar lidhjeve historike mes dy vendeve dhe duke theksuar se siguria kombëtare saudite është e lidhur me sigurinë kombëtare të Egjiptit dhe të botës arabe.
Këshilli vendosi t’i ofrojë Arabisë Saudite “të gjitha format e nevojshme dhe të mundshme të mbështetjes” për të mbrojtur sigurinë dhe stabilitetin e saj, për të mbrojtur burimet dhe integritetin e saj territorial, si dhe për të garantuar sigurinë e vendeve të shenjta islame.
Ai gjithashtu vendosi të vazhdojë dhe të intensifikojë përpjekjet politike dhe diplomatike, në koordinim me palët përkatëse rajonale dhe ndërkombëtare, për të ulur tensionet në të gjithë rajonin dhe për të zgjidhur në mënyrë paqësore krizat në vazhdim.
Vendimi i Egjiptit vjen në një kohë të përshkallëzimit të ndjeshëm të tensioneve mes Arabisë Saudite dhe grupit Huthi të Jemenit, i cili ka kryer sulme me raketa dhe dronë që kanë shënjestruar mbretërinë.
Në takim morën pjesë zyrtarë të lartë politikë, ushtarakë dhe të sigurisë të Egjiptit, përfshirë kryetarin e parlamentit, kryeministrin, ministrin e Mbrojtjes, shefin e Shtabit të Përgjithshëm të ushtrisë, ministrat e Jashtëm dhe të Brendshëm, shefin e inteligjencës dhe komandantët e forcave të armatosura.