Egjipti me mund eliminon Beninin, kualifikohet në çerekfinale të Kupës së Afrikës
Kombëtarja e Egjiptit ka shënuar fitore ndaj Beninit, për ta siguruar kualifikimin në çerekfinale të Kupës së Afrikës.
Egjipti ka shënuar fitore me rezultat 3-1, sfidë që u nevojiten 120 minuta për ta vulosur fituesin.
Egjipti e nisi shumë mirë për të rrezikuar me Omar Marmoush, i cili krijoi dy raste por që s’u finalizuan.
Ishte Marwan Attia, i cili shënoi një eurogol pas asistimit të Hany për ta zhbllokuar rezultatin (69’).
Sidoqoftë, Benini në aksionin e vetëm arritën ta barazojnë rezultatin falë Jodel Dossou (83’).
Heroi i Egjiptit rezultoi të jetë Yasser Ibrahim që shënoi me kokë pas harkimit të Attia (97’).
Në fund, fitoren e vulosi ylli i skuadrës Mo Salah me një gol mahnitës nga distanca (120+4’).
Egjipti në çerekfinale do të përballet me fituesin e ndeshjes Nigeri – Mozambique.