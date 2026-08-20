Egjipti dhe Katari përsërisin thirrjen për të mbështetur planin e Trumpit për t’i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza

Egjipti dhe Katari përsërisin thirrjen për të mbështetur planin e Trumpit për t’i dhënë fund luftës së Izraelit në Gaza

Egjipti dhe Katari rinovuan të enjten thirrjen e tyre për të gjitha palët e interesuara që të respektojnë angazhimet e tyre sipas planit të presidentit amerikan, Donald Trump për t’i dhënë fund luftës gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës, transmeton Anadolu.

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Thirrja erdhi gjatë një takimi në Egjipt midis presidentit egjiptian, Abdel Fattah al-Sisi dhe kryeministrit dhe ministrit të Jashtëm të Katarit, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, sipas presidencës egjiptiane.

Të dy palët theksuan “nevojën që të gjitha palët të përmbushin angazhimet e tyre sipas planit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump për t’i dhënë fund luftës izraelite, në një mënyrë që konsolidon stabilitetin dhe kontribuon në fillimin e shpejtë të përpjekjeve të rimëkëmbjes dhe rindërtimit të hershëm”.

Në takim u trajtuan gjithashtu zhvillimet rajonale, ku Sisi theksoi rëndësinë e frenimit të përshkallëzimit të vazhdueshëm duke pasur parasysh implikimet e tij për stabilitetin rajonal, si dhe pasojat e tij ekonomike dhe tregtare.

Ai ripohoi pozicionin e Egjiptit “për të mbështetur” sigurinë e Katarit dhe të gjitha vendeve arabe, dhe refuzimin e tij të çdo përpjekjeje për të minuar sovranitetin dhe stabilitetin e tyre.

Për marrëdhëniet dypalëshe, Sisi theksoi progresin në lidhjet mes dy vendeve dhe shprehu dëshirën për të forcuar më tej bashkëpunimin në sektorin politik, tregtar dhe investues.

Ai shprehu gjithashtu shpresën e Egjiptit për rritjen e investimeve të Katarit në vend dhe tha se Kajro ishte gati të ofrojë lehtësitë e nevojshme për të mbështetur një investim të tillë.

Nga ana e tij, Al Thani pohoi gatishmërinë e Katarit për të punuar me Egjiptin për të zhvilluar më tej marrëdhëniet dypalëshe dhe për të zgjeruar bashkëpunimin.

Kryeministri i Katarit mbërriti në Egjipt nga kryeqyteti saudit Riad për një vizitë me kohëzgjatje të pacaktuar.

Al Thani gjithashtu pritet të bashkëkryesojë një takim të Komitetit të Lartë të Përbashkët Egjipto-Katar të enjten së bashku me ministrin e Jashtëm egjiptian, Badr Abdelatty, sipas Ministrisë së Jashtme egjiptiane.

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