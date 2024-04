Edon Zhegrova nominohet për lojtarin e vitit në Francë

Edon Zhegrova po dallohet për performancën e tij të shkëlqyer në fushën e lojës në kampionatin francez me Lille.

Lojtari po gëzon një sezon mbresëlënës në Francë, ku skuadra e tij është në rrugën e duhur për të siguruar një vend në garat evropiane të sezonit të ardhshëm, me shpresën që të konkurrojë edhe në Ligën e Kampionëve.

Aktualisht, Lille ndodhet në pozicionin e katërt të tabelës së Ligue 1, me një avantazh prej katër pikësh ndaj Nice që gjendet në vendin e pestë.

Zhegrova ka bërë një kontribut të rëndësishëm për klubin e tij këtë sezon, me 44 paraqitje dhe një bilanc të admirueshëm të 11 golave dhe nëntë asistimeve.

Këto numra dëshmojnë për ndikimin e tij të menjëhershëm në skuadër, dhe tani po vlerësohen me meritë, pasi Zhegrova është propozuar për çmimin prestigjoz të lojtarit më të mirë të vitit në Francë. Ai ndodhet në garë me emra të mëdhenj të futbollit si Kylian Mbappe dhe Ousmane Dembele të PSG-së, si dhe me yje të tjera të Ligue 1 si Aubameyang të Marseille dhe Lees-Melou të Brest.

Kandidimi i Zhegrovës për këtë çmim është një tregues që talenti i Kosovës po njihet dhe vlerësohet në një nga ligat më konkurruese të Evropës. Pas një sezoni të jashtëzakonshëm, pritet me padurim të shihet se çfarë do të sjellë e ardhmja për këtë lojtar të talentuar.

