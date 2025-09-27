Edon Zhegrova lë përshtypje pozitive me paraqitjen e tij ndaj Atalantës

Edon Zhegrova lë përshtypje pozitive me paraqitjen e tij ndaj Atalantës

Juventusi ka luajtur baras me rezultat 1-1 në shtëpi ndaj Atalantas në kuadër të javës së pestë në elitën e futbollit Italian.

“Bianconerët” tashmë kanë shkuar në dy ndeshje radhazi pa fitore në kampionat, pasi xhiron e kaluar kishin luajtur po ashtu baras me rezultat të njëjtë ndaj Hellas Veronës.

Në këtë ndeshje nga stoli u inkuadrua në lojë yllli kosovar Edon Zhegrova, i cili për aq minuta sa luajti ran ë sy me paraqitjen e tij fantastike.

Zhegrova për 26 minuta lojë u vlerësua me notën 7.6 si njëri ndër lojtarët më të mirë në fushë nga Sofascore.

26-vjeçari kompletoi plotë gjashtë driblime, pati dy pasime kyçe si dhe shtatë duele të fituara ndaj kundërshtarëve.

Energjia që solli në fushë ylli dardan u vërejt menjëherë tek loja e Juventusit dhe kjo performancë me gjasë do t’i fitojë atij fanellën e titullarit në ndeshjen e ardhshme.

MARKETING

Të ngjajshme

Webster paralajmëron Sileksin: Shkëndija do të japë maksimumin

Webster paralajmëron Sileksin: Shkëndija do të japë maksimumin

Arsimi mposht Shkupin në një ndeshje me gjashtë gola

Arsimi mposht Shkupin në një ndeshje me gjashtë gola

FIFA pezullon shtatë lojtarë të kombëtares së Malajzisë për një vit për falsifikim dokumentesh

FIFA pezullon shtatë lojtarë të kombëtares së Malajzisë për një vit për falsifikim dokumentesh

Milani i Alegrit ka kthyer përsëri entuziazmin, shiten të gjithë biletat për duelin me Napolin

Milani i Alegrit ka kthyer përsëri entuziazmin, shiten të gjithë biletat për duelin me Napolin

Dalin pikët e Topit të Artë – Dembele e fitoi me një distancë të konsiderueshme ndaj Yamalit

Dalin pikët e Topit të Artë – Dembele e fitoi me një distancë të konsiderueshme ndaj Yamalit

Cristiano Ronaldo nuk e falë Juventusin, çështja e pagave të papaguara shkon drejt fundit

Cristiano Ronaldo nuk e falë Juventusin, çështja e pagave të papaguara shkon drejt fundit