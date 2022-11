Edi Rama: Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë më mirë se kurdoherë

Në mbledhjen e përbashkët mes Kuvendeve të Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës, gjatë së cilës u dhanë porosi të qarta mbi bashkëpunimin kombëtar, vizionin e të përbashkët të së ardhmes, nuk u harruan pa u përmendur edhe shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe proceset e jetësuara demokratike të lirisë dhe barazisë kombëtare.

Në fjalimin e tij, Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama potencoi se shqiptarët e Maqedonisë së Veriut janë më mirë se kurdoherë duke numëruar të arriturat e shqiptarëve të kësaj zone.

”Shumë e prekshme dhe më mbresëlënëse është pamja në Maqedoninë së Veriut. Shumë më vonë pas lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, Maqedonia e Veriut, atëherë Maqedonia, ishte vendi ku gjuha shqipe vazhdonte të shihej si gjuha e një pale të padëshirueshme, ishte vendi ku flamuri shqiptar vazhdonte të shihej si provokim. Ishte vendi ku, unë nuk besoj se janë të shumtë ata që sot mund të kenë kurajon të thonë që e dinin se në 110 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, do të kishte shqipen gjuhë zyrtare, do të kishte pjesëmarrjen më të lartë të shqiptarëve në Qeveri dhe në institucione, e madje do të kishte edhe kryetarin e Kuvendit, shqiptar” – është shprehur Rama.