Edhe një shtrenjtim i madh i çmimeve të derivateve të naftës
Komisioni Rregullator për Energjetik ka vendosur që të shtrenjtohen çmimet e derivateve të naftës. Sipas vendimit, EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98 dhe Vaji Ekstra i Lehtë për Amvisëri shtrenjtohen për 7 denarë, ndërsa Dizeli për 6.50 denarë.
Kësisoj, në bazë të vendimit të ri, raporton SHENJA, një litër EUROSUPER BS-95 do të kushtojë 86,50 denarë, ndërsa një litër EUROSUPER BS-98 do të kushtojë 88,50 denarë.
Një litër DIZEL në bazë të vendimit të ri do të shitet për 92.00 denarë.
Vaji Ekstra i Lehtë për Amvisëri do të kushtojë 89,50 denarë.