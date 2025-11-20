Edhe një rast tjetër i një fëmije të helmuar në Kumanovë

Edhe rast tjetër i një fëmije të helmuar në Kumanovë është regjistruar nga SPB Kumanovë. Bëhet fjalë për një fëmijë katërvjeçar i cili ka pirë disa tableta. Nga spitali i përgjithshëm i Kumanovës bëjnë të ditur se pas ndihmës së dhënë, fëmija është stabilizuar dhe është transportuar në një klinikë në Shkup.

“Në orën 04:05 të mëngjesit, SPB Kumanovë mori njoftim se një fëmijë katërvjeçar nga Kumanova është sjellë në Qendrën e Urgjencës së Kumanovës për ndihmë mjekësore, i cili ka marrë disa tableta në shtëpi. Po merren masa për sqarimin e rastit”, thonë nga SPB Kumanovë.

