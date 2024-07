Edhe nesër më freskët me reshje të rrëmbyeshme lokale, nga e premtja temperaturat do të rriten

Edhe nesër moti do të jetë me vranësira të ndryshueshme, me reshje të rrëmbyeshme lokale dhe më freskët, ndërsa nga e premtja vijon periudhë me diell me vranësira lokale mesatare, njofton DPHM.

Temperatura ditore do të jetë në rritje, ndërsa jetë veçanërisht nxehtë do të jetë të dielën dhe në ditët e para të javës së ardhshme.

