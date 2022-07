Edhe Mijallkovi nuk i do burgjet e Shkupit, ndryshon adresën dhe dënimin do ta vuaj në burgun e Strugës

Pas Zoran Mievskit dhe Orce Kamçevit, edhe ish drejtori i DSK-së, Sasho Mijallkov, e ka ndryshuar adresën e vendbanimit nga Shkupi në Ohër, që nënkupton se dënimin me burg për rastin “Perandoria” do ta vuaj në burgun e Strugës.

Informacioni është konfirmuar nga Gjykata Penale, ndërsa kjo vjen dy javë pasi MIjallkov e ka pranuar fajin dhe ra dakord me Prokurorinë për Ndjekjen e Krimit të Organizuar.

Me marrëveshjen, Mijallkov u dënua me tre virte burg dhe do të duhet të paguaj 6.2 milionë euro kesh për hotelin “Meriot”. Gjithashtu do t’i konfiskohet pronë në vlerë prej 30 milionë euro.