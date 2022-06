Edhe Los Angeles FC zyrtarizon nënshkrimin me Bale, shifra simbolike që përfiton Inter Miami

Edhe Los Angeles FC ka zyrtarizuar afrimin e Gareth Bale në MLS. Klubi nga Kalifornia kërkon të shtojë numrin e “yjeve” të futbollit europian, pasi në këtë skuadër luan Carlos Vela dhe së shpejti do të ketë në dispozicion edhe Giorgio Chiellinin.

Në njoftimin Los Angeles FC përmendet edhe shuma që klubi kalifornian do t’i paguajë Inter Miamit për Bale, pasi uellsiani kishte marrëveshje paraprake me skuadrën me pronar David Beckhamin.

Në letër përmendet se kohëzgjatja e kontratës mes LAFC dhe anësorit të majtë është 1 vit me opsion zgjatje deri në vitin 2024. Edhe do t’i bashkohet Los Angeles Fc si lojtar i lirë, kalifornianët do të duhet të paguajnë 75 mijë dollarë në vitin 2023 Inter Miamit.