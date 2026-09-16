Edhe Jakup Krasniqi dënohet me 25 vite burgim September 16, 2026 Kosovë, Lajme, toplajm Jakup Krasniqi është dënuar me 25 vjet burgim nga Gjykata Speciale. MARKETING Share Now Facebook Twitter Të ngjajshme Konjufca pas vendimit në Hagë: Gjykim i tmerrshëm për Kosovën, dëm i madh për shtetin September 16, 2026 Edi Rama reagon pas aktgjykimit në Hagë: Marre September 16, 2026 Gjykata Speciale dënon Rexhep Selimin me 13 vjet burgim September 16, 2026 18 vjet burgim për Kadri Veselin September 16, 2026 Hashim Thaçi shpallet fajtor në Hagë, dënohet me 25 vite burgim September 16, 2026 Trupi gjykues: U vërtetua arrestimi i paligjshëm i së paku 385 personave September 16, 2026