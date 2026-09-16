Edhe Jakup Krasniqi dënohet me 25 vite burgim

Edhe Jakup Krasniqi dënohet me 25 vite burgim

Jakup Krasniqi është dënuar me 25 vjet burgim nga Gjykata Speciale.

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