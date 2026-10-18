Edhe Italia përfshihet nga protestat, kaos dhe përleshje mes qytetarëve dhe policisë
Një seri e re demonstratash u zhvillua sot në qytetet kryesore të Italisë , kryesisht në Milano, Torino, Bolonjë dhe Romë.
Në kryeqytetin italian, një marshim i madh u organizua nga sindikata Cgil me 4.5 milionë anëtarë. Sekretari i sindikatës, Maurizio Landini, njoftoi se Cgil do të hynte në një grevë të përgjithshme më 20 nëntor. Kjo është e njëjta ditë kur është planifikuar një grevë studentore në të gjithë Evropën.
Në një protestë në Bolonja, një numër i vogël protestuesish të rinj me fytyra të mbuluara u përleshën me policinë, duke hedhur gurë dhe shishe. Policia përdori shkopinj gome dhe gaz lotsjellës.
Një mobilizim kundër rritjes së kostos së jetesës dhe rritjes së çmimeve të karburantit u mbajt edhe në Torino, me slogane kundër partisë së ekstremit të djathtë “E Ardhmja Kombëtare”, e udhëhequr nga ish-gjenerali Roberto Vanacci.
Në Milano, gjatë një demonstrate kundër saktësisë, ndodhën përleshje në sheshin qendror Duomo .
Një pakicë protestuesish hodhën bomba tymi dhe tavolina kafeje drejt policisë, e cila përdori shkopinj gome dhe uji. Sipas informacioneve të deritanishme, ka të plagosur dhe të paktën një vajzë e re dhe një oficer policie kanë lëndime në kokë. Deri më tani janë bërë 50 arrestime. Turistët dhe banorët që ishin në qendër të qytetit nxituan të gjenin strehim në dyqane dhe pallate përreth sheshit Duomo.