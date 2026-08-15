Ebola në Kongo: Mbi 2 mijë viktima dhe alarm për mungesën e ndihmës ndërkombëtare
Epidemia e Ebolës në Republikën Demokratike të Kongos vijon të përhapet, me mbi 2 mijë viktima dhe më shumë se 4,500 raste të konfirmuara që nga shpërthimi aktual. Zyrtari kryesor humanitar i OKB-së, Tom Fletcher, ka bërë thirrje për rritjen e menjëhershme të ndihmës ndërkombëtare, duke paralajmëruar se reagimi ndaj epidemisë po përballet me mungesë të burimeve dhe kapaciteteve shëndetësore.
Sipas të dhënave më të fundit të autoriteteve kongoleze, 2,128 persona kanë humbur jetën nga 4,556 raste të konfirmuara në laborator, vetëm rreth tre muaj pas shpalljes së epidemisë. Fletcher tha se situata kërkon mobilizim më të madh ndërkombëtar dhe njoftoi se OKB-ja ka vënë në dispozicion 30.5 milionë dollarë shtesë nga Fondi Qendror i Rezervës për Reagim ndaj Emergjencave (CERF). Kjo shumë i shtohet 24 milionë dollarëve të akorduara më herët për Republikën Demokratike të Kongos dhe katër vendet fqinje.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, nga 518 milionë dollarët e nevojshëm për planin e përbashkët të përgatitjes dhe reagimit ndaj epidemisë, deri tani janë siguruar vetëm 264 milionë dollarë. Epidemia aktuale lidhet me variantin Bundibugyo të virusit Ebola. Aktualisht nuk ka vaksinë apo trajtim të miratuar specifik për këtë variant, ndërsa studimet klinike vijojnë.
Kongoja ka përjetuar disa shpërthime të Ebolës ndër vite. Epidemia e viteve 2018–2020 ishte më vdekjeprurësja në vend, me rreth 2,300 viktima nga 3,500 raste të regjistruara. Në total, Ebola ka shkaktuar të paktën 15 mijë viktima në Afrikë gjatë pesë dekadave të fundit.