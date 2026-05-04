EBA-ja detekton 4 raketa të lëshuara nga Irani, sulmi i parë që nga armëpushimi SHBA-Iran
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe tha të hënën se ka detektuar katër raketa lundruese të lëshuara nga Irani drejt vendit, duke shtuar se mbrojtja ajrore arriti të ndërpresë me sukses shumicën prej tyre, transmeton Anadolu.
Sulmi shënon të parin që nga hyrja në fuqi e armëpushimit mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara muajin e kaluar.
Sipas një deklarate të ministrisë, tri nga raketat u neutralizuan mbi ujërat territoriale të vendit, ndërsa e katërta ra në det.
Zhurmat e dëgjuara në pjesë të ndryshme të vendit ishin rezultat i interceptimeve të suksesshme të kërcënimeve ajrore, thuhet në deklaratë.
Ministria u bëri thirrje qytetarëve të mbështeten në burime zyrtare për informacion dhe të ndjekin udhëzimet e sigurisë gjatë alarmeve emergjente.
Më herët, Ministria e Brendshme tha në një deklaratë se “Sistemet e mbrojtjes ajrore po përballen aktualisht me një kërcënim raketor”, duke u bërë thirrje banorëve të qëndrojnë në vende të sigurta.
Nuk ka raportime të menjëhershme për viktima apo dëme.
Tensionet rajonale kanë qenë të larta që kur SHBA-ja dhe Izraeli nisën sulme ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar kundërpërgjigje nga Teherani ndaj Izraelit, si dhe ndaj aleatëve amerikanë në Gjirin Persik, së bashku me mbylljen e Ngushticës së Hormuzit.
Që nga 13 prilli, SHBA-ja ka zbatuar një bllokadë detare që synon trafikun detar iranian në këtë rrugë ujore strategjike.
Një armëpushim dyjavor hyri në fuqi më 8 prill përmes ndërmjetësimit të Pakistanit, i ndjekur nga bisedime të drejtpërdrejta në Islamabad më 11 prill, ndërsa nuk u arrit asnjë marrëveshje për një armëpushim të qëndrueshëm.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, më vonë e zgjati armëpushimin pa caktuar një afat të ri, pas një kërkese nga Pakistani.