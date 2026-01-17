E turpshme në Afrikë, Senegali denoncon Marokun përpara finales së Kupës
Finalja e Kupës së Afrikës është përfshirë në polemika pasi Senegali denoncoi publikisht praktikat joetike të Marokut, rivalit dhe vendit pritës të saj, në lidhje me përgatitjet e ndeshjes. Në një deklaratë të formuluar ashpër, Federata Senegaleze e Futbollit (FSF) përshkroi problemet me të cilat po përballet përpara finales së të dielës në Rabat.
“FSF informon publikun kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe organet organizuese, për mangësitë e vazhdueshme në përgatitjet për finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës”, shpjegon deklarata, përpara se të detajojë ankesën e saj në katër pika.
Pika e parë ka të bëjë me masat e sigurisë dhe të pritjes. “FSF denoncon mungesën e qartë të masave të përshtatshme të sigurisë me mbërritjen e ekipit tonë në stacionin e trenit në Rabat. Kjo mangësi i ekspozoi lojtarët dhe stafin e trajnerëve ndaj afërsisë së madhe me tifozët vendas, gjë që është shumë larg standardeve të pritura për një garë të kësaj madhësie dhe një finale kontinentale.”
Çështja e dytë ka të bëjë me akomodimin e ekipit kombëtar senegalez: “Lidhur me logjistikën e hoteleve, FSF raporton se ka paraqitur një protestë zyrtare. Pas këtij veprimi, një hotel me pesë yje iu nda përfundimisht ekipit tonë, duke garantuar kushtet e nevojshme për finalen.”
Kishte edhe ankesa në lidhje me fushën e stërvitjes. “FSF njoftoi CAN-in për refuzimin e saj për t’u stërvitur në kompleksin Mohamed VI. Ky vendim rrjedh nga fakti se këto ambiente shërbejnë si bazë për ekipin kundërshtar, duke ngritur një çështje të drejtësisë sportive. Për më tepër, FSF specifikon se, deri më sot, nuk ka marrë ende njoftim për vendndodhjen e stërvitjes së ekipit senegalez para finales.”