E trishtë: Këta janë dy të rinjtë nga Kosova që humbën jetën në Shëngjin

E trishtë: Këta janë dy të rinjtë nga Kosova që humbën jetën në Shëngjin

Janë identifikuar dy të rinjtë që humbën jetën tragjikisht pasditen e kësaj të mërkurë në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin.

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Viktimat, siç raportojnë mediat shqiptare janë: Leonid Alia nga Fushë Kosova dhe Jetmir Çopa nga Prishtina.

Mësohet se 5 të rinj u morën nga dallgët pasi u futën për t’u larë. Pasditja e tyre në bregdetin e Shëngjinit rezultoi fatale prej dy prej tyre të cilët humbën jetën. Mësohet se dy të rinjtë e tjerë janë nxjerrë nga uji dhe janë në gjendje të rëndë në spital.
Në vendngjarje kanë ndërhyrë forcat e kërkim-shpëtimit dhe Policia e Shtetit, të cilat po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe dokumentimin e saj.

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