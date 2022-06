“E sigurt që nuk shkoj te Getafe”, Bale ribashkohet me ish-trajnerin në Itali

Kualifikimi i Uellsit në Katar 2022 ndryshoi planet e Gareth Bale për të varur këpcuët në gozhdë. Sulmuesi anësor kërkon që të udhëheqë kombëtaren e tij në Botëror ndaj është i detyruar që të marrë minuta në këmbë të paktën deri në muajin nëntor kur nus turneu më i rëndësishëm për kombëtaret.

Në këtë formë, 32-vjeçari është duke marrë në konsideratë disa oferta, ndërsa së fundmi i ka mbyllur përfundimisht dyert një transferimi në radhët e Getafe. “Nuk do të luaj me Getafen, kjo është e sigurt” u shpreh Bale. Pas këtij refuzimi kaq të ftohtë, duket se për ish-lojtarin qëndron mundësia e ribashkimit me Jose Mourinho.

Portugezi e ka vlerësuar në kohën kur e kishte nën urdhra te Tottenham, e tashmë një ritakim është i mundur te Roma, aty ku tekniku luzitan kërkon t’i rikthejë kryeqytetasit konkurrent seriozë për Serie A. Vetë Mourinho duket se është i angazhuar në këtë tratativë dhe ka biseduar me Bale ndërsa mbetet për t’u parë nëse sulmuesi do të tundohet për të shijuar të parën eksperiencë në Serie A.