E shtuna e katërt e protestave në Francë, përplasje në Lion dhe masa të rrepta sigurie në Paris
Mijëra protestues dolën në rrugët e Francës për të shtunën e katërt radhazi, duke shprehur zemërimin e tyre kundër qeverisë. Forca të shumta policie penguan një tubim të “Jelekëverdhëve” pranë pallatit presidencial, ndërsa në Lion u përdor gaz lotsjellës.
Autoritetet kishin pritur deri në 170,000 protestues në të gjithë vendin, përfshirë 60,000 në Paris . Megjithatë, sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme, deri në orët e para të pasdites të së shtunës ishin regjistruar rreth 7,000 pjesëmarrës në të gjithë vendin , një numër më i vogël se në të njëjtën kohë javën e kaluar.
Përafërsisht 70,000 anëtarë të forcave të sigurisë u vendosën për të parandaluar incidentet , ndërsa kujtimet mbeten të freskëta nga trazirat e dhunshme të 17 tetorit, më të rëndat që vendi ka parë vitet e fundit.
Në Paris, sindikatat organizuan një marshim nga Sheshi i Republikës në Sheshin e Kombit, ndërsa ” Jelekët e Verdhët” bënë thirrje për një tubim të veçantë në Sheshin Concorde, një distancë të shkurtër nga Elizeja dhe Asambleja Kombëtare Franceze.
Tubimi ishte ndaluar nga autoritetet, me prani të madhe policie që bllokonte hyrjen në zonë. Rreth 100 persona që u përpoqën të mblidheshin u rrethuan nga policia, ndërsa dy përfaqësues të lëvizjes u arrestuan.
Tensionet u rritën edhe në Lion, ku policia përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë qindra protestues që kishin bllokuar një rrugë në qendër të qytetit, duke marrë pjesë në një tubim të paautorizuar.
Qëndrimi i policisë ka shkaktuar reagime, me dhjetëra hetime të nisura mbi akuzat për dhunë të tepruar kundër protestuesve. Protestat po ndikojnë gjithashtu në aktivitetin tregtar, pasi shumë dyqane mbeten të mbyllura ose i mbrojnë dritaret e tyre me mbulesa druri , nga frika e incidenteve dhe plaçkitjeve.
Qeveria po përpiqet të qetësojë tensionin, duke pasur hapësira të kufizuara financiare për shkak të borxhit të lartë publik.
Kryeministri Sebastien Lecorni pritet të takohet të hënën me përfaqësues të sindikatave dhe organizatave të punëdhënësve, me pagat dhe fuqinë blerëse si çështje kryesore.
Megjithatë, organizatat e studentëve dhe mësuesve kanë njoftuar tashmë një grevë të re për të martën , duke kërkuar më shumë burime për arsimin.
Protestat vijnë në një kohë pasigurie të madhe politike , ndërsa Franca i afrohet zgjedhjeve presidenciale të vitit 2027.