E rëndë, publikohen pamjet nga vendngjarja ku u vra gazetarja e Al Jazeera (VIDEO)

Janë publikuar pamjet e rënda të vrasjes së gazetares së Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, nga forcat izraelite në Bregun Perëndimor.

Ajo teksa dëgjohen të shtënat e armëve shihet e shtrirë në tokë teksa mbante të veshur një jelek në të cilin i shkruante se është gazetare, transmeton Klankosova.tv.

Më poshtë mund t’i shihni pamjet e rënda nga vendi i ngjarjes:

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.

In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.

She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2022