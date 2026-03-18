E rëndë: Një person humb jetën pas rënies së kabinës së teleferikut në alpet e Zvicrës
MARKETING
Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me teleferik në vendpushimin e skive Engelberg-Titlis në Zvicrën qendrore, të mërkurën në mëngjes, raporton Swissinfo.ch.
MARKETING
Sipas policisë kantonale të Nidwalden, viktima ishte vetëm në kabinë.
Shkaku i saktë i aksidentit mbetet i panjohur, megjithëse në rajon janë regjistruar erëra të forta.
Një operacion shpëtimi është duke u zhvilluar në vendpushim, pasi kabina e teleferikut raportohet se ka rënë nga një shpat mali me dëborë.
Një zëdhënës i shërbimit të shpëtimit ajror Rega ka thënë se një helikopter është i përfshirë në operacion, por nuk ka dhënë detaje të mëtejshme.