E rëndë: Një person humb jetën pas rënies së kabinës së teleferikut në alpet e Zvicrës

MARKETING

Një person ka humbur jetën si pasojë e një aksidenti me teleferik në vendpushimin e skive Engelberg-Titlis në Zvicrën qendrore, të mërkurën në mëngjes, raporton Swissinfo.ch.

MARKETING

Sample Image

Sipas policisë kantonale të Nidwalden, viktima ishte vetëm në kabinë.

Shkaku i saktë i aksidentit mbetet i panjohur, megjithëse në rajon janë regjistruar erëra të forta.
Një operacion shpëtimi është duke u zhvilluar në vendpushim, pasi kabina e teleferikut raportohet se ka rënë nga një shpat mali me dëborë.
Një zëdhënës i shërbimit të shpëtimit ajror Rega ka thënë se një helikopter është i përfshirë në operacion, por nuk ka dhënë detaje të mëtejshme.

MARKETING

