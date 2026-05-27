E rëndë në Ulqin, 46-vjeçari vret partneren e tij nga Shqipëria dhe më pas i vë flakën shtëpisë
Bashkim Gashi nga Kosova, është arrestuar nën dyshimin se gjatë natës mes të martës dhe të mërkurës ka vrarë gruan me të cilën bashkëjetonte në Ulqin dhe më pas i ka vënë zjarrin shtëpisë ku jetonin.
Ai është lënduar nga zjarri dhe është dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin e Përgjithshëm në Tivar, e më pas në Qendrën Klinike të Malit të Zi në Podgoricë, tha policia.
Viktima ishte shtetase e Shqipërisë, siç bëri të ditur policia malazeze.
“Policia, në një kohë shumë të shkurtër, identifikoi dhe vuri nën kontroll personin që dyshohet se gjatë natës ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë ndaj gruas që po bashkëjetonte, e më pas ka shkaktuar zjarr në vendin e ngjarjes, në shtëpinë ku jetonin së bashku, në lagjen Kodre në Ulqin. Departamenti i Sigurisë në Ulqin është njoftuar rreth orës 00:30 se në një objekt banimi, në një shtëpi në lagjen Kodre, kishte rënë zjarr. Zyrtarët policorë dolën menjëherë në vendin e ngjarjes, ku u gjet trupi i pajetë i një personi të panjohur, i identifikuar më vonë si D.N. (36), shtetase e Shqipërisë”, thuhet në njoftimin e policisë.
Siç shtohet më tej, zyrtarët policorë shumë shpejt gjetën dhe vunë nën kontroll një person me lëndime të shkaktuara nga zjarri, për të cilin më vonë u konstatua se bëhej fjalë për Gashin (46 vjeç).
“Lidhur me ngjarjen është njoftuar prokurori i shtetit në Prokurorinë e Lartë Shtetërore në Podgoricë. Zyrtarët policorë, në koordinim dhe me urdhër të prokurorit kompetent, kanë ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet për zbardhjen e rastit, kanë marrë deklarata nga disa persona dhe kanë sekuestruar pamje nga kamerat e sigurisë, si dhe prova materiale nga vendi i ngjarjes që do t’i nënshtrohen ekspertizës. Veprimet e deritanishme policore dhe prokuroriale tregojnë dyshime se B.G. ka kryer veprën penale të vrasjes së rëndë, ka shkaktuar zjarr në vendin e ngjarjes dhe më pas është larguar nga aty”, thuhet në njoftim.
Hetimet në vendin e ngjarjes janë kryer nga prokurorja kompetente e Prokurorisë së Lartë Shtetërore në Podgoricë, me pjesëmarrjen e zyrtarëve policorë dhe në prani të ekspertit për zjarre, shpërthime dhe aksidente teknike. Prokurorja e ka cilësuar rastin si vepër penale të vrasjes së rëndë, thanë nga policia.
“Trupi i viktimës D.N. është dërguar për obduksion mjeko-ligjor në Qendrën Klinike në Podgoricë, ku do të përcaktohen shkaku i vdekjes dhe rrethanat e sakta në të cilat ka ndodhur vdekja. Personi B.G. është vënë nën kontroll dhe po ruhet nga policia në Qendrën Klinike, ku po trajtohet për djegiet që ka pësuar gjatë ngjarjes. Publiku do të njoftohet me kohë për informacione të tjera lidhur me rastin nga organet kompetente që po merren me hetimin”, thuhet në njoftim./Topchanel.