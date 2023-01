E rëndë në SHBA/ Një 6-vjeçar plagos me armë mësuesen në një shkollë në Virxhinia

Një djalë gjashtë vjeçar është ndaluar nga policia pasi qëlloi një mësuese në shtetin amerikan të Virxhinias, thonë oficerët.

Të shtënat ndodhën pak pas orës 14:00 me orën lokale (19:00 GMT) në shkollën fillore Richneck në qytetin e Newport News, tha shefi Steve Drew.

Është e paqartë se si fëmija e mori armën, por zoti Drew tha se incidenti nuk ishte “aksidental”.

Mësuesja – emri i të cilës nuk bëhet i ditur dhe thuhet se është rreth të 30-ave – ka mbetur me lëndime të rrezikshme për jetën.

Ajo u dërgua në një spital lokal dhe po monitorohet nga afër nga mjekët. Ngjarja ndodhi në një klasë të klasës së parë (gjashtë deri në shtatë vjeç) pas një sherri mes dyshes.

Por z. Drew theksoi se të shtënat kishin qenë një incident i izoluar dhe theksoi se oficerët “nuk kishin një situatë ku dikush po shkonte përreth shkollës”.

Zyrtarët thanë se ndërsa shkolla – e cila ka rreth 550 nxënës – kishte pajisje për zbulimin e metaleve, nxënësit u kontrolluan në mënyrë të rastësishme dhe jo çdo fëmijë u inspektua.

Policia nuk pranoi të emërtojë armën e përdorur në incident, por tha se djali kishte përdorur një pistoletë.

Shefi i distriktit të shkollës Dr George Parker tha se zyrtarët “do të shikonin çdo rast që mund të ketë ndodhur që mund të ketë shkaktuar këtë incident”.

“Kjo është e tmerrshme, diçka e tillë nuk duhet të ndodhë kurrë,” shtoi Dr Parker. “Ne duam të sigurohemi që asgjë e tillë të mos ndodhë përsëri.”

Ai tha se shkolla do të mbyllej të hënën dhe u zotua se nxënësve dhe prindërve do t’u ofrohet mbështetje për t’i ndihmuar ata të përballen me ngjarjen traumatike.

Kryebashkiaku Phillip Jones – i cili mori detyrën vetëm tre ditë më parë – tha se të shtënat shënuan “një ditë të errët për Newport News”.

“Ne do të mësojmë nga kjo dhe do të kthehemi më të fortë,” u tha ai gazetarëve.

Guvernatori i Virxhinias Glenn Youngkin tha se ai u kishte ofruar ndihmë zyrtarëve lokalë, duke shtuar se administrata e tij ishte “gati të ndihmojë në çdo mënyrë që mundemi”.

“Unë po vazhdoj të monitoroj situatën dhe po lutem për sigurinë e vazhdueshme të të gjithë studentëve dhe komunitetit”, shkroi ai në Twitter.

Newport News është një qytet me rreth 180,000 njerëz dhe ndodhet rreth 70 milje (112 km) në jug të kryeqytetit të shtetit Richmond.