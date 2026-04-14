E papritur: Amarildo Bakaj tërhiqet nga boksi në moshën 26-vjeçare
Një vendim i papritur ka tronditur opinionin sportiv shqiptar. Boksieri Amarildo Bakaj ka njoftuar tërheqjen nga boksi përmes një postimi emocional në rrjetet sociale, duke mbyllur kështu një kapitull të rëndësishëm të karrierës së tij.
Në reagimin e tij, 26-vjeçari rrëfen për një periudhë të vështirë, të mbushur me sfida, zhgënjime dhe mungesë mbështetjeje. Ai thekson se, pavarësisht talentit dhe përkushtimit, rrethanat nuk i kanë krijuar mundësinë për të arritur majat që synonte.
Bakaj shpreh krenarinë për rrugëtimin e tij në ring, duke nënvizuar se gjithmonë ka përfaqësuar Shqipërinë me zemër dhe përkushtim. Në fund të mesazhit, ai falënderon të gjithë ata që e kanë mbështetur gjatë karrierës së tij, ndërsa nuk fsheh zhgënjimin për pengesat që, sipas tij, i kanë dalë përpara.
Në postimin e plotë, boksieri ndalet edhe te mungesa e mbështetjes financiare dhe infrastrukturore në sport, duke bërë krahasime me vendet si Anglia dhe SHBA, ku sportistët kanë më shumë mundësi zhvillimi përmes sponsorëve dhe trajnerëve të specializuar. Ai shpreh gjithashtu pakënaqësi ndaj kritikave dhe pengesave që pretendon se i janë vendosur gjatë rrugëtimit të tij.
“Jam në moshën më të mirë për boks, por jam lodhur shpirtërisht dhe nuk mundem më”, shkruan Bakaj, duke lënë të kuptohet se vendimi ka ardhur pas një reflektimi të gjatë personal.
Pavarësisht tërheqjes, ai thekson se do të mbetet gjithmonë krenar për identitetin e tij dhe për faktin që ka përfaqësuar Shqipërinë me dinjitet.