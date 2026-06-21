E nxitur nga rikthimi i Yamalit, Spanja arriti një fitore të shkëlqyer ndaj Arabisë Saudite

E nxitur nga rikthimi i Yamalit, Spanja arriti një fitore të shkëlqyer ndaj Arabisë Saudite

Spanja e ka nisur vërtet fushatën e saj në Kupën e Botës. Këtë të diel në Atlanta, La Roja mposhti një skuadër të dobët të Arabisë Saudite (4-0) dhe siguroi fitoren e saj të parë në këtë Kupë Bote, gjashtë ditë pas barazimit të saj të parë kundër Kepit të Gjelbër (0-0).

Lamine Yamal, duke u rikthyer në formacionin titullar, hapi serinë e golave ​​(minuta e 10-të) dhe Mikel Oyarzabal shënoi dy gola (minutat 21 dhe 24). Goli i katërt u shënua në pjesën e dytë, kur Tambakti shkaktoi një autogol në minutën e 49-të.

Duhet thënë se në pjesën e dytë Spanja bëri shumë zëvendësime, duke përfshirë edhe Lamine Yamal dhe Oyarzabal. Kësisoj, në vijim ndeshja e humbi ritmin, duke shënuar vetëm anulimin nga sistemi VAR të një goli të Ferran Torresit (90’+2).

Me këtë fitore, spanjolët kanë marrë kryesimin në Grupin H dhe duhet të arrijnë në raundin e 32-sheve, përpara se të përballen me Uruguajin në orët e para të mëngjesit të së shtunës së ardhshme (2 të mëngjesit) për ndeshjen e tyre të fundit në grup.

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