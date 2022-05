E mërkura sjell Shkëndija – Akademia Pandev dhe Shkupi – Makedonija Gjorçe Petrov

Liga e Parë e futbollit të Maqedonisë së Veriut nesër sjell 6 ndeshje në kuadër të xhiros së 31-të.

Përballje interesante do të luhet në Strumicë, aty ku Akademia Pandevi do të takohet me Shkëndijën në një duel direkt për vendin e dytë.

Kampionët e ri, Shkupi në Çair do të presin Makedonija Gjorçe Petrovin e udhëhequr nga trajneri Muharem Bajrami. R

enova në këtë xhiro do të luajë në trasfertë me Tikveshin, ndërsa Struga pret në shtëpi Bregallnicën. Në ndeshjet tjera takohen, Skopje – Pelisteri dhe Rabotniçki – Boreci.

Të gjitha 6-të takimet e xhiros së 31-të luhen në termin të njejtë, duke nisur nga ora 17:00. /SHENJA/