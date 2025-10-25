E majta Catherine Connolly fiton zgjedhjet presidenciale në Irlandë
Kandidatja e pavarur e krahut të majtë, Catherine Connolly, siguroi një fitore dërrmuese në zgjedhjet presidenciale të Irlandës, pasi kundërshtarja e saj e qendrës së djathtë, Heather Humphreys, pranoi humbjen.
Humphreys e uroi Connollyn për fitoren e saj: “Catherine do të jetë një presidente për të gjithë ne, dhe ajo do të jetë presidentja ime, dhe unë me të vërtetë do të doja t’i uroj asaj gjithë të mirat.” Connolly, 68 vjeç, ka qenë një kritike e fortë si e Bashkimit Evropian ashtu edhe e Shteteve të Bashkuara, dhe denoncoi planet e BE-së për të rritur shpenzimet ushtarake.
Ajo ka qenë gjithashtu një kritike e hapur e Izraelit për ofensivën e tij në Gaza. Ish-avokatja fitoi mbështetje midis votuesve të rinj pasi fajësoi politikën qeveritare për krizën e strehimit.
Fillimisht, tre kandidatë ishin në garë për t’u bërë presidenti i dhjetë i vendit.
Megjithatë, Jim Gavin, kandidati për partinë e Fianna Fail të kryeministrit Michael Martin, u tërhoq nga gara për shkak të një mosmarrëveshjeje financiare që daton që nga viti 2009.
Pavarësisht tërheqjes së tij, emri i Gavin mbeti në fletën e votimit.
Presidentët irlandezë përfaqësojnë vendin në skenën botërore, presin krerë shtetesh që vijnë për vizitë dhe kanë kompetenca specifike kushtetuese, por ky rol është kryesisht ceremonial pasi ata nuk kanë pushtet për të formësuar ligje ose politika.