Reali i Madridit i fitoi 10 nga 11 ndeshjet e para të Alonsos në La Liga në krye të ekipit, përfshirë edhe Clasicon e 24 tetorit, por më pas mbeti katër pikë prapa Barcelonës kampione dhe humbi ndaj saj në finalen e Superkupës së Spanjës.

Emërimi i tij do të shënonte rikthim në Ligën Premier pas një periudhe pesëvjeçare te Liverpooli si futbollist, ku ai fitoi Ligën e Kampionëve në vitin 2007.

Chelsea u nda me Rosenior më 23 prill, pas më pak se katër muajsh në krye. Ish-trajneri i Strasbourgit ishte emëruar pas largimit të Enzo Marescës në janar, por u shkarkua pas një serie prej pesë humbjesh radhazi në Ligën Premier.

Calum McFarlane u vendos si trajner i përkohshëm deri në fund të sezonit dhe ai ka regjistruar një humbje ndaj Nottingham Forest, një barazim me Liverpoolin, si dhe e ka udhëhequr klubin drejt finales së FA Cup, ku u mposhten nga Man City.