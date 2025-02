E kritikuan Limajn për VV’n, reagon kryetari i Malishevës: Je largpamës, si në luftë dhe liri!

Kryetari i Malishevës, Ekrem Kastrati i ka dal në mbrojtje liderit të Nisma-s, Fatmir Limajt.

Ai ka thurr elozhe për Limajn, pas sulmeve që mori rreth koalicionit me Albin Kurtin.

“Fjala jote ka vlerë, ka peshë dhe ka impakt, Kryetar Limaj, sepse vet personaliteti e rrugëtimi juaj jetësor është i tillë; çlirimtar me vlerë, lider me peshë, përherë unifikues e gjithmonë largpamës, si në luftë ashtu dhe në liri.

Krenar me ty dhe krah teje sot e përherë, Kryetar”, ka shkruar ai. /Indeksonline/

MARKETING