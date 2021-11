E konfirmon Pochettino, Ramos pranë rikthimit

Ish-ylli i Real Madridit po i afrohet më në fund paraqitjes së tij të parë për klubin e tij të ri.

Trajneri i Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, ka thënë se Sergio Ramos është afër debutimit të tij të shumëpritur për klubin.

Ramos u transferua në Paris nga Real Madrid këtë verë, duke e bërë atë një nga disa yje të profilit të lartë që do t’i bashkohet PSG-së këtë vit.

Megjithatë, për shkak të lëndimeve, Ramos nuk ka luajtur ende për klubin, por Pochettino thotë se debutimi i yllit spanjoll duhet të vijë shumë shpejtë.

“Një fitues i Kupës së Botës si Sergio Ramos, me nivelin e tij konkurrues dhe mentalitetin, do ta ketë të vështirë të pranojë të mos luajë aq sa do të donte, por ai është shumë i fortë”, tha Pochettino të premten.

“Ai po punon jashtëzakonisht shumë dhe ne mendojmë se po bën përparim të mirë. Ne duhet të jemi të durueshëm, dhe ai ka qenë. Kjo i referohet pjekurisë së tij, kështu që ne mendojmë se ai mund të kthehet në skuadër së shpejti.

“Ai ka qenë në stërvitje të plotë tre herë këtë javë. Ai po e përballon mirë ngarkesën e punës dhe ky është një hap i rëndësishëm për t’iu afruar konkurrencës.”

Ramos është duke u përballur me një lëndim në kofshë që nga transferimi në Paris, gjë që e ka detyruar atë të humbasë 13 ndeshjet e para të klubit në ligë të sezonit.

Edhe pa Ramos, megjithatë, PSG qëndron e para në Ligue 1, pasi ka humbur vetëm katër pikë gjatë gjithë sezonit në ligë.

Në Ligën e Kampionëve, PSG qëndron e dyta pas Manchester Cityt në grupin e tyre me tetë pikë në katër ndeshje.