E fundit!!! Piastri largohet nga McLaren në fund të sezonit, gati shkëmbimi me Verstappen
Piloti australian Oscar Piastri e ka informuar skuadrën e McLaren për qëllimin e tij për t’u larguar nga ekipi në fund të sezonit aktual. Kjo u zbulua nga portali “GrandePremio”, i cili ofron disa detaje të mëtejshme. Një marrëveshje shkëmbimi thuhet se është duke u zhvilluar që do të përfshijë edhe holandezin Max Verstappen. Konkretisht, 4 herë kampioni i botës në Formula 1 do të përfundonte te McLaren me Piastri që do të merrte vendin e tij te Red Bull. Australiani thuhet se është i pakënaqur me trajtimin që mori nga ekipi i tij aktual, i cili thuhet se i ka dhënë përparësi shokut të skuadrës Lando Norris vitin e kaluar. Ky veprim kishte favorizuar britanikun në luftën për titull.