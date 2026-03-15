E frikshme në rrugën Tetovë–Bërvenicë: I zënë pritë shoferit dhe i shkatërrojnë makinën
Më datë 14.03.2026 në ora 20:30 në SPB Tetovë, personi Xh.V. (26) nga Tetova ka denoncuar se në rrugën lokale që lidh Tetovën me fshatin Bërvenicë, derisa po drejtonte automjetin e tij të tipit „Golf“ me targa të Tetovës, është tejkaluar dhe i është bllokuar rruga nga një automjet tjetër.
Sipas denoncimit, nga automjeti bllokues kanë dalë disa persona të cilët me sende të forta kanë dëmtuar automjetin e tij, ndërsa të njëjtit kanë poseduar edhe armë.