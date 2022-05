E diela sjell xhiron e parafundit të sezonit në elitë

Elitës së futbollit vendor po i vjen fundit dhe këtë fundjavë do të zhvillohet xhiroja e parafundit të këtij sezoni. E diela do të sjell të gjitha 6 ndeshjet.

Përballja ndërmjet dy ekive shqiptare, Shkëndijës dhe Shkupit në Tetovë do të jetë në qendër të vëmendjes në këtë xhiro.

Me Shkupin kampion të këtij sezoni që do të udhëtojë drejt Tetovës pa ndonjë presion, por përballë vetes do të ketë Shkëndijën që do të luftojë deri në fund për të ruajtur pozitën e tretë që sjell dalje në garat e Ligës së Konferencës.

Makedonija Gjorçe Petrovi që ndjek këtë pozitë të Shkëndijës, në këtë xhiro do të përballet me Strugën, përderisa Renova do të takohet me Skopjen.

Akademia Pandevi këtë fundjavë do të pret Rabotniçkin, me këta të fundit që këtë sezon nuk kanë ecur në favor të objektivit dhe për momentin mbajnë pozitën e 8-të në renditjen tabelare.

Në ndeshjet tjera të kësaj xhiroje do të përballen edhe Pelisteri – Boreci dhe Bregallnica – Tikveshi. Të gjitha 6 takimet e xhiros së 32-të në elitën e futbollit vendor do të zhvillohen të dielën, duke nisur nga ora 17:00. /SHENJA/