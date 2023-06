E bujshme nga Italia, Igli Tare i propozohet Milanit dhe Napolit

Igli Tare u largua nga Lazio pas shumë vitesh si drejtor sportiv. Mediat italiane zbulojnë prapaskena interesante, rreth të ardhmes së mundshme të Tares. Sipas gazetarit Alfredo Pedulla, Tare i është propozuar Milanit dhe më pas Napolit.

Kuqezinjtë sapo ndanë rrugët me Maldinin dhe për momentin ai rol do të mbulohet nga një grup i brendshëm. Nëse do të ketë diçka të re në këtë front, me siguri se do të bëhet publike.

Napoli synon që të zgjidhë fillimisht çështjen e trajnerit, për të menduar më pas për drejtorin sportiv. Klubi kampion në fuqi i Serie A po shqyrton të gjitha alternativat dhe në javët në vijim priten të reja të rëndësishme.

Kështu, përfundimisht, të gjitha kartat mbeten të hapura, me të ardhmen e Igli Tares që mbetet enigmë.

