E bujshme nga Italia, futbollisti i Juventusit në “radarët” e klubit bavarez

Një mbrojtës i krahut italian tashmë është lidhur me Bajen Mynih. Gazetari italian Nikolo Çekarini e ka shpallur Andrea Kambiazon një lojtar interesant për bavarezët në “Radio Bianconera”.

“Unë them se duhet t’i kushtoni vëmendje Bajernit Andrea Kambiazos, sepse gjermanët kanë zgjatur kontratën me Alfonso Dejvis, mbrojtësi i Juventusit mund të jetë gjithmonë i dobishëm për ta, pasi ai mund të luajë në të dy krahët”, shpjegoi Çekarini. Kambiaso është nën kontratë me Juventusin që nga vera e vitit 2023.

Nominalisht ai është mbrojtës i majtë, por mund të luajë edhe në të djathtë. Ajo që është veçanërisht interesante përkon me faktin se 25-vjeçari luan edhe në pozicione më sulmuese në krahun e djathtë për “Zonjën e Vjetër”. “Real Madrid dhe Mançester Siti, janë gjithashtu të interesuar për të”, vazhdon Çekarini.

“Me pak fjalë, Juve mund të fitojë shumë para me Kambiason”. Një shembull konkret, verën e kaluar, Mançester Siti donte të joshte Kambiazon në Premier Ligë. Në atë kohë, italianët kërkuan një transferim të majm prej 80 milionë eurosh”.

Natyrisht Bajerni nuk mashtrohet lehtë me shuma të tilla. Megjithatë antari i bordit Maks Eberl shpjegoi së fundmi se është e mundur të investohet në lojtarët “që bëjnë diferencën, të cilët shpresojmë se do të na sjellin tituj”. Megjithatë, një gjë është e qartë, nëse do të vijnë nënshkrime të reja të shtrenjta, lojtarët e tjerë duhet të largohen së pari. Kandidatët për një largim gjatë verës përfshijnë Leon Gorecka, Serzh Gnabri dhe Kingsli Koman.

MARKETING