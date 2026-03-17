E bujshme/ CAF skualifikon Senegalin, shpall Marokun kampion të Kupës së Kombeve të Afrikës
Organizata afrikane e ka njoftuar vendimin e bordit të apelit përmes kanaleve të saj zyrtare.
MARKETING
Në një kthesë të papritur ngjarjesh, Maroku është shpallur kampion i Kupës së Kombeve të Afrikës nga AFCON. Organizata njoftoi vendimin e saj përmes kanaleve të saj zyrtare. Senegali është shpallur humbës i trofeut me rezultatin 0-3 për shkak të largimit të lojtarëve nga fusha gjatë kohës shtesë. “Ekipi kombëtar senegalez humbi finalen e Kupës së Kombeve të Afrikës (CAF) Marok 2025, rezultati i së cilës u regjistrua si 3-0 në favor të Federatës Mbretërore Marokene të Futbollit”, thuhet në deklaratë.
Duke u larguar nga fusha e lojës, ekipi kombëtar senegalez shkeli nenet 82 dhe 84 të rregulloreve të Kupës së Kombeve të Afrikës. Neni 82 thotë se “nëse një ekip refuzon të luajë ose largohet nga fusha para përfundimit të ndeshjes pa lejen e gjyqtarit, do të konsiderohet se ka humbur të drejtën e pjesëmarrjes”, dhe Bordi i Apelit i CAF ka konfirmuar se kjo ishte me të vërtetë një shkelje.
Ky vendim rrjedh nga fakti se ankesa e paraqitur nga Federata Marokene e Futbollit ishte plotësisht e vlefshme dhe është mbështetur. Ndërkohë, Komiteti Disiplinor i CAF-së e ka rrëzuar ankesën e saj dhe gjithashtu ka vendosur gjoba financiare për disa lojtarë.