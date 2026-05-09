“E ardhmja” – studentët krijojnë pajisjen me Al që kontrollon lëvizjet tuaja të trupit

Një grup studentësh ndërtuan një sistem të veshur të Al që udhëzon lëvizjet tuaja fizike përmes sinjaleve të vogla elektrike të dërguara në lëkurë.

Pajisja vendoset në dorë dhe krah dhe funksionon si një sistem navigimi fizik për trupin.

Projekti quhet Operatori Njerëzor.

Ai kombinon një model të gjuhës së shikimit me stimulimin elektrik të muskujve, në mënyrë që Al të mund të ndihmojë në udhëzimin e veprimeve në kohë reale.

Në demo, sistemi ishte në gjendje të ndihmonte përdoruesit të luanin piano dhe të kryenin detyra fizike.

Ai tregon drejt një të ardhmeje ku Al përfundimisht mund të mësojë aftësi fizike direkt përmes trupit.

