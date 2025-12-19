E ardhmja e Rashford te Barcelona merr një kthesë të re pas vendimit për Hansi Flick
Një përditësim mbi të ardhmen e Marcus Rashfordit te Barcelona ka dalë në pah mes lajmeve që lidhen me trajnerin Hansi Flick.
Rashford u bashkua me Blaugranat në formë huazimi gjatë verës, pasi u la jashtë planeve te Manchester United, klubi i tij i zemrës, gjë që çoi në një huazim te Aston Villa në fundin e sezonit të kaluar.
Sulmuesi anglez vendosi të nisë një kapitull të ri në Kataloni dhe ka qenë në formë shumë të mirë në ambientin e ri, duke realizuar shtatë gola dhe 11 asistime në 23 ndeshje në të gjitha kompeticionet.
Rashford ka luajtur si në krahun e majtë të sulmit, ashtu edhe në qendër për Barcelonën dhe duket si një zgjedhje e sigurt për përfshirjen në kombëtaren e Anglisë të drejtuar nga Thomas Tuchel për Kupën e Botës verën e ardhshme.
Ai duket se ka ndërtuar një marrëdhënie të fortë me Flick, i cili gëzon mbështetje të plotë nga bordi i Barcelonës, aq sa klubi është gati të thyejë traditën për të.
Sipas një raportimi të BILD, Barcelona po “përgatit një ofertë konkrete për të zgjatur qëndrimin e Flick përtej kontratës aktuale” deri në vitin 2028.
Zakonisht klubi nuk ofron kontrata të reja për trajnerët në mes të sezonit dhe preferon të presë deri në fund, por thuhet se drejtuesit janë shumë të kënaqur me punën që Flick po bën.
Për më tepër, ata janë gjithashtu jashtëzakonisht të kënaqur me paraqitjet e Rashfordit që nga ardhja e tij në formë huazimi.
Barcelona ka opsionin për ta blerë përfundimisht Rashfordin për një shifër prej 28 milionë eurosh dhe sipas një raporti nga Mundo Deportivo, gjasat që kjo të ndodhë janë rritur ndjeshëm.
Klubi katalanas është më pranë nënshkrimit të tij sesa jo, megjithatë reagimi i Rashfordit pas rikthimit në formë të Raphinhës në gjysmën e dytë të sezonit do të jetë vendimtar.