Dyzetë inspektorë të rinj do të përfshihen në terren që të kontrollohet kush nuk i respekton ligjet
nspektorati Shtetëror i Tregut do të përforcohet me 40 inspektorë të rinj, të cilët duhet ta kalojnë periudhën e trajnimit dhe në mes të vitit në mënyrë aktive të përfshihen në terren.
Ministri i Ekonomisë dhe Punës, Besar Durmishi thotë se në terren nevojiten inspektorë të cilët do ta kryejnë kontrollin mbi të gjitha shoqatat tregtare me qëllim që të konfirmohet se kush nuk i respekton ligjet.
Siç deklaroi sot, në Inspektoratin e Punës për momentin ka 80 inspektorë, ndërsa në Inspektoratin e Tregut – 120.
“Që në kohën kur këto dy inspektorate, me ndryshimet në ligj, humbën të drejtën për të qenë person juridik dhe u bënë pjesë e Ministrisë së Ekonomisë, unë e informova Qeverinë me kërkesë që të ketë më shumë inspektorë, veçanërisht në Inspektoratin e Tregut, sepse ata mbulojnë të gjithë tregun e brendshëm. Duhet të ketë më shumë inspektorë në këtë Inspektorat në mënyrë që ata të mund ta kryejnë punën e tyre me llogaridhënie dhe që të kemi kontroll më të madh mbi të gjithë tregun e brendshëm dhe mbi të gjithë ata që nuk i respektojnë ligjet”, deklaroi sot Durmishi, i cili mori pjesë në prezantimin e strategjisë kombëtare për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 2025 – 2030.