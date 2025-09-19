Dyfishohet eksportet e Shqipërisë në Kosovë
Në një periudhë të vitit kur eksportet shqiptare duhet të lulëzonin për shkak edhe të sezonalitet, sasia dhe vlera u zvogëluan në gusht ndërsa korriku rezulton si muaji më i mirë për to.
Të dhënat e tregtisë së Jashtme nga Instituti i Statistikave bëjnë të ditur se eksportet arritën në 25 miliardë lekë me një rritje 12,9 %, në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë dhe duke u ulur me 27,9 %, në krahasim me muajin korrik 2025.
Këtë rezultat në produktet Made in Albania e ka dhënë eksporti i lartë i lëndëve djegëse dhe makinerive e pajisjeve.
Janë eksportet me Kosovën që po kryesojnë tregtinë e jashtme të cilat janë dyfishuar në muajin gusht, pasuar nga Greqia e Spanja.
Ndërsa në këtë periudhë të sezonit veror kur dhe konsumi është më i lartë INSTAT raporton për një rënie të importeve me 2.7% duke arritur në 67 miliardë lekë.
Defiçiti tregtar i këtij muaji është 42 mld lekë me një rënie të lehtë, ndërsa raporti midis eksporteve dhe iimprotve tregon se pothuajse për 1 mall që eksportojmë, importojmë 3 të tjerë./Top Channel