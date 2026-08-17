Dyfishin e pagës së Man Unitedit? Galatasaray i etur për ta pasur Bruno Fernandesin
Galatasaray është i gatshëm t’i ofrojë Bruno Fernandesit një pagë më shumë se dyfishin e asaj që aktualisht merr në dorë te Manchester United, por oferta joshëse pritet të refuzohet nga kapiteni portugez.
E ardhmja e Fernandesit është rikthyer në qendër të vëmendjes gjatë javëve të fundit, pasi Juventus dhe Milani kanë shfaqur interesim për mesfushorin. Në garë është përfshirë edhe Galatasaray, i cili duket se do të jetë klubi i parë që do ta testojë seriozisht qëndrimin e Manchester Unitedit.
Sipas The Telegraph, klubi turk është i gatshëm të ofrojë rreth 50 milionë euro për Fernandesin. Fillimisht do të paguheshin 40 milionë euro të garantuara, ndërsa pjesa tjetër do të përbëhej nga bonuse.
Por Galatasaray ka përgatitur edhe një ofertë jashtëzakonisht të madhe për vetë lojtarin. Kampionët e Turqisë thuhet se janë të gatshëm t’i paguajnë Fernandesit 21 milionë euro në sezon për katër vitet e ardhshme.
Për shkak se klubet turke në praktikë mbulojnë taksat e lojtarëve, kjo shumë do të ishte pothuajse tërësisht në dispozicion të Fernandesit.
Në Angli, ndërkohë, paga e kapitenit të Unitedit i nënshtrohet tatimit mbi të ardhurat dhe kontributeve të sigurimeve, duke i marrë një pjesë të konsiderueshme të fitimeve.
Bazuar në pagën e tij të raportuar vjetore bruto pas rritjes së marrë pas kualifikimit të Unitedit në Ligën e Kampionëve, Fernandes aktualisht merr rreth 9.3 milionë dollarë në vit pas taksave.
Megjithatë, pavarësisht ofertës së jashtëzakonshme, Manchester United e ka marrë tashmë vendimin. Sipas BBC Sport, “Djajtë e Kuq” nuk kanë asnjë qëllim ta lejojnë largimin e Fernandesit. Madje, raportohet se nuk ekziston një shumë parash që do ta bindte klubin të ndahej me kapitenin e tij.
Fernandes ka edhe vetëm një vit të mbetur në kontratën aktuale dhe ende nuk ka dhënë shenja për një rinovim. Megjithatë, nuk ka shumë indikacione se ai dëshiron të largohet nga Old Trafford.
Në fakt, e kundërta është raportuar vazhdimisht. Situata është interesante pasi kjo verë mund të jetë mundësia e fundit për Unitedin për të përfituar financiarisht nga shitja e Fernandesit, i cili do t’i mbushë 32 vjeç në shtator.