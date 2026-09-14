Dy zyrtarët e VAR-it ndëshkohen pas golit kontrovers të Haalandit
Zyrtarët e VAR-it të përfshirë në vendimin kontrovers për të lejuar golin e Erling Haalandit në derbin mes Manchester Cityt dhe Manchester Unitedit, nuk do të jenë në detyrë në Ligën Premier këtë fundjavë, raporton The Athletic.
Matt Donohue, i cili ishte VAR-i kryesor gjatë incidentit, nuk është përfshirë në listën e emërimeve për xhiron e ardhshme të kampionatit.
Po ashtu, jashtë detyrës është lënë edhe asistenti i VAR-it, Blake Antrobus.
Ky vendim vjen pasi Pro Ref, organi përgjegjës për gjyqtarët në futbollin anglez, pranoi se ishte bërë një “gabim në gjykim” gjatë rishikimit të golit të Haalandit në “Old Trafford”.
Donohue kishte qenë i angazhuar në çdo xhiro të Ligës Premier deri më tani këtë sezon. 37-vjeçari kishte shërbyer si VAR edhe në ndeshjet Brighton–Aston Villa, Sunderland–Fulham dhe Newcastle–Bournemouth.
Ai gjithashtu nuk është përfshirë në ndeshjet e kësaj jave në Carabao Cup.
Vendimi për t’i lënë jashtë të dy zyrtarët është marrë nga shefi i arbitrimit të Pro Ref, Howard Webb, së bashku me ekipin drejtues të organizatës.
Sipas raportimit, Donohue dhe Antrobus pritet të rikthehen në detyrë vetëm pas përfundimit të pushimit të ardhshëm ndërkombëtar.
Goli i Haalandit ishte fillimisht anuluar për pozicion jashtë loje, pasi sulmuesi i Manchester Cityt dukej se ishte përpara mbrojtësit të Manchester Unitedit, Patrick Dorgu. Edhe Enzo Fernandez ishte në pozicion jashtë loje teksa tentonte të arrinte krosimin.
Megjithatë, pas ndërhyrjes së VAR-it, vendimi në fushë u ndryshua dhe goli u konsiderua i rregullt.
Haaland më pas shënoi golin e vetëm të ndeshjes, duke i dhënë Manchester Cityt fitoren në derbin e qytetit.