Dy ushtarë libanezë vriten nga shpërthimi i një droni izraelit në jug

Dy ushtarë libanezë vriten nga shpërthimi i një droni izraelit në jug

Dy pjesëtarë të ushtrisë libaneze humbën jetën dhe dy të tjerë u plagosën pasi një dron izraelit shpërtheu në Libanin jugor të enjten teksa po inspektohej, tha ushtria, transmeton Anadolu.

Në një deklaratë, ushtria tha se ushtarët po inspektonin dronin që u rrëzua në Naqoura kur shpërtheu, duke vrarë një oficer dhe një ushtar të ushtrisë dhe duke plagosur dy të tjerë.

Sipas agjencisë zyrtare libaneze të lajmeve NNA, droni kishte tentuar të hidhte një bombë në një ekskavator në Naqoura kur ra.

Nuk pati asnjë koment të menjëhershëm nga ushtria izraelite për incidentin.

MARKETING

Të ngjajshme

Poloni: Një avion F-16 rrëzohet gjatë provave për shfaqje ajrore, humb jetën piloti

Poloni: Një avion F-16 rrëzohet gjatë provave për shfaqje ajrore, humb jetën piloti

Tripunovski paralajmëron fokus te bujqësia dhe mbushje të rezervave me grurë vendas

Tripunovski paralajmëron fokus te bujqësia dhe mbushje të rezervave me grurë vendas

Irani dënon fuqitë evropiane pas vendimit për rikthimin e sanksioneve, zotohet për përgjigje

Irani dënon fuqitë evropiane pas vendimit për rikthimin e sanksioneve, zotohet për përgjigje

Fetai: BDI po sulmon egër personalitetin tim, por unë kurrë nuk kam pasur bashkëpunim apo kompromis me ta

Fetai: BDI po sulmon egër personalitetin tim, por unë kurrë nuk kam pasur bashkëpunim apo kompromis me ta

Komuna e Sarajit do të ketë Wi-Fi falas përmes iniciativës WiFi4WB

Komuna e Sarajit do të ketë Wi-Fi falas përmes iniciativës WiFi4WB

BE pezullon takimet me Qeverinë në detyrë të Kosovës pas vendimit të Gjykatës Supreme

BE pezullon takimet me Qeverinë në detyrë të Kosovës pas vendimit të Gjykatës Supreme