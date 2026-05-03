Dy ushtarë amerikanë raportohen të zhdukur në Marok, thonë zyrtarët
Dy anëtarë të shërbimit amerikan janë zhdukur gjatë ushtrimeve ushtarake në Marok, tha Komanda Afrikane e SHBA-së (Africom).
Amerikanët e zhdukur po merrnin pjesë në African Lion 2026, një stërvitje e përbashkët vjetore e projektuar për të forcuar operacionet midis forcave amerikane, aleatëve të NATO-s dhe kombeve afrikane, thanë zyrtarët, ka raportuar BBC.
Africom tha se ata u raportuan të zhdukur të shtunën pranë Zonës së Trajnimit Cap Draa, e cila është pranë qytetit Tan Tan në Marok.
Një mision kërkim-shpëtimi që përfshin burime tokësore, ajrore dhe detare nga SHBA-ja, Maroku dhe vende të tjera është duke u zhvilluar për anëtarët e shërbimit, thanë zyrtarët.
“Incidenti mbetet nën hetim dhe kërkimi është duke vazhduar,” tha Africom në një deklaratë të lëshuar të dielën. “Fokusi ynë është tek anëtarët e shërbimit të përfshirë dhe familjet e tyre.”
Autoritetet besojnë se incidenti ishte një aksident dhe nuk ishte një akt terrorizmi apo rrëmbim, tha një zyrtar amerikan me njohuri për çështjen për BBC-në.
African Lion, stërvitja më e madhe vjetore ushtarake e përbashkët e kontinentit, mbahet në Marok, Ganë, Senegal dhe Tunizi.
Ai përqendrohet në operacione në të gjitha fushat, reagim ndaj krizave dhe koordinim shumëkombësh për të rritur sigurinë rajonale dhe për t’u përgatitur për emergjenca.